Hayırsever iş adamı, afetzedeler için varilleri sobaya dönüştürüyor

Afet bölgelerine ellerinden geldiği kadar yardımlarını sürdüreceklerini söyleyen Serkan Arslan, "Vatan bizim vatanımız. Biz buradan kalkıp gidemedik ama elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar 3 tır yardım gönderdik bu dördüncü tırımız olacak. Bizim de gücümüz buna yetiyor. Elimizden geldiği kadar yardım yapmaya devam edeceğiz. Üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Allah devletimize zeval vermesin. Zaten devletimiz tüm ekipleriyle sahada, bizler de bir nebze olsun afetzede kardeşlerimize yardımcı olmak istedik. Keçiören Belediyesi ile böyle projeyi hayata geçirdik" dedi.

Yaklaşık 300 sobanın imalatını gerçekleştirerek afet bölgelerine ulaştıracaklarını aktaran Arslan, "Normalde hidrolik silindir imalatı yapıyoruz, ancak depremzede kardeşlerimiz için şuanda afet bölgesine göndermek üzere sobalarımızı hazırlıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu zor günleri geride bırakacağız."