Hayırsız toruna 5 yıl hapis

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 22 Ağustos 2023'te uyuyan dedesi İdris Akkoç'u (70) bıçaklayıp ağır şekilde yaralayan boks sporcusu 16 yaşındaki H.A.'nın yargılandığı davada karar çıktı. Boks sporu yapan H.A. olay tarihinden bir gün önce annesi tarafından dedesinin evine bırakıldı. Gece saatlerinde plastik bir şey keseceğini söyleyip istediği bıçağı uyuyan dedesinin karnına sapladı. H.A. evden kaçarken, dede kanlar içinde sürünerek yardım istedi ve tedavisi sonrası hayatta kaldı. Gözaltına alınan torun tutuklandı. Torun hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. Mahkeme heyeti torun H.A.'yı, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.