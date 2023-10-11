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Giriş Tarihi: 11.10.2023 14:20 Son Güncelleme: 11.10.2023 14:20

Haymana Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ankara Haymana Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Haymana Kaplıcaları her sene birçok kişinin ziyaret ettiği önemli turizm alanlarından biridir. Sağlığa önemli faydaları olan şifalı termal suları ile birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Ancak ziyaret etmek isteyen kişilerin öncelikle Haymana Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir sorusuna yanıt bulması gerekiyor. Ankara Haymana Termal Kaplıcaları suyu kaç derece, neye iyi gelir konusunu detaylı araştırmak alınacak faydalar için önemlidir.

Haymana Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ankara Haymana Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Haymana Kaplıcaları kişilerin çeşitli sağlık sorunları nedeniyle ziyaret ettiği alanlardandır. Şifalı suları ile dikkatleri üzerine çeken kaplıcalar konaklama, yeme ve içme konusunda da ziyaretçilere geniş olanaklar sunuyor. Bundan dolayı her yıl ziyaret etmek isteyen kişiler için suyun derecesi gibi konular önem taşır. Haymana kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir sorularının tüm yanıtlarını ziyaret öncesinde öğrenmek kolay ulaşım için önemlidir.

Haymana Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Haymana Kaplıcaları, şifalı suları ile son derece ilgi duyulan ve sağlık turizmi açısından önem taşıyan yerlerdendir. İçme ve banyo kürleri için oldukça uygun olan termal suları sayesinde birçok hastalığın tedavinde önemli etkileri ile öne çıkar. Özellikle şu hastalıklara karşı önemli faydaları bulunmaktadır:

  • Romatizma
  • Deri hastalıkları
  • Kalp ve kan dolaşımı sorunları
  • Kadın hastalıkları
  • Nevralji sorunları
  • Solunum yolu hastalıkları
  • Sinirsel ve kas yorgunlukları

Bunların yanında karaciğer, safra kesesi ve mide problemlerine de içilmesi halinde olumlu etkiler sunmaktadır. Haymana Kaplıcaları içerisinde genel kullanılan 4 tane havuz bulunur. Bunun yanında özel dört tane banyo ve Fizik Tedavi Enstitüsü bulunmaktadır. Termal ve tedavi üniteleri ile birçok kişinin yararlandığı sağlık turizmi alanlarındandır.

Haymana Kaplıcaları Nerededir?

Haymana Kaplıcaları, İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Maden suyu kaynağı olan kaplıcalar Ankara'nın güneydoğusunda yer alır. Haymana kasabasında bulunan tepelik alanda bulunmaktadır. Su sıcaklığı 44.5 oC'dir. Bunun yanında kaynak akım değeri 4.8 lt/sn'dir. Ph değeri ise 6.8 civarında olduğu söylenebilir.

Haymana ilçesinde Çaldağ Mahallesi'nde Kemal Paşa Sokakta yer almaktadır. Ankara şehir merkezine yaklaşık olarak 77 km mesafede yer alır. Kaplıca ilçe merkezindeki en büyük ve eski kaplıca konumundadır.

Haymana Kaplıcalarına Nasıl Gidilir?

Haymana Kaplıcalarına ulaşımda farklı alternatifler bulunmaktadır. Bunlardan ilki toplu taşıma araçlarıdır. Toplu taşımayı kullanmayı düşünen kişiler AŞTİ'den hareket eden otobüslere binebilirler. Aynı zamanda EGO otobüsleriyle de ulaşım sağlamak mümkün olur. Buraya gelen otobüsler AŞTI 11 nolu perondan kalkmaktadır.

EGO otobüsleri ile ulaşmak isteyenler ise 158 nolu otobüslere binebilirler. Otobüsün kalkış noktası Emek Mahallesi, AŞTİ ANKARAY Geçidinin olduğu yerdir. Hususi aracını kullanmak isteyen kişilerin öncelikle Haymana merkeze gelmesi gerekiyor. Buradan kaplıcalar yürüme mesafesinde yer almaktadır. Bunun yanında navigasyonla da kolay ulaşım sağlanabilmektedir.

Otobüs seferleri Haymana Ankara arasında sabah 6:45'de başlıyor ve 19:30'da sona eriyor. Ankara Haymana arasında ise 7:00'da başlıyor ve 19:30'da sona eriyor.

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Haymana Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ankara Haymana Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
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