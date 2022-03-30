Hayriye Alkutay’ın katil zanlısının katliamını tutukluk yapan silah önledi

5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ayata, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Alkutay ailesinin avukatı Özkan Şenyurt, Mehmet Ayata'nın katliam için eve geldiğini söyledi. Olayda yaralanan Murat Alkutay sanığın ablası Hayriye Alkutay'ı öldürdükten sonra silahı annesi Keziban Alkutay'a doğrultarak tetiği çektiğini ancak silahın tutukluk yapması nedeni ile annesinin şans eseri kurtulduğunu söyledi.
Şikayetçi bölümünde ise öldürülen Hayriye Alkutay'ın babası İbrahim, annesi Keziban, oğulları Murat ve Ahmet Emre Alkutay ile aile avukatları hazır bulundu.
KENDİ İFADESİNİ YALANLADI
Hakkında 'Tasarlayarak insan öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet ve 'iki kişiyi öldürmeye teşebbüsten' ise 20 yıl hapis istemi ile yargılanan Mehmet Ayata, boşandığı iki çocuğunun annesi Hayriye Alkutay'ı öldürme kastının olmadığını söyledi. Kapının açıldığında silahın belinde olduğunu cinayetin ise kaza ile meydana geldiğini ifade etti. Mahkeme başkanı, "Poliste, savcıda ve nöbetçi mahkemede ifaden de. 'Silah elinde" demişsin" dedi. Bunun üzerine cinayet zanlısı Mehmet Ayata, "İfadeyi verirken kendimde değildim. Bu ifadem geçerli" diye konuştu.
SİLAHI ANNEME DOĞRULTTU
Olayda göğsünden yaralanan Murat Alkutay sanığın ablası Hayriye Alkutay'ı öldürdükten sonra silahı annesi Keziban Alkutay'a doğrultarak tetiği çektiğini ancak silahın tutukluk yapması nedeni ile annesinin şans eseri kurtulduğunu söyledi. Ahmet Emre Alkutay ise, "Ablam yeğenim Sevgiyi bacağında sallıyordu. Kapı çaldı. Abla kapıyı açtı. Katili görünce kapatlaya çalıştı. Ancak izin vermedi. Ayağının biri içeri attı. Silahla ablamı vurdu. Ben iki yeğenimin üzerine kapandım. Onları vurmasın diye. Sonra ağabeyimle birlikte müdahale ettik. Babam da silah sesine geldi. Daha sonra silahı çeneme dayayıp beni vurdu. Beni komşularım aşağıya indirdi" diye konuştu.
"YAPMA AHMET' DİYE YALVARDIM"
Anne Keziban Alkutay ise, "Kapı çaldı. Kızım kapıyı açınca katili görünce kapatmaya çalıştı. O dinlemedi kızımı vurdu. Sonra namluyu bana doğrulttu. 'Yapma Ahmet ne olur' diye yalvardım. Dinlemedi tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı" dedi. Baba İbrahim Alkutay ise "evde uyuyordum. 2 el silah sesinin ardından kapıya koştum. Kızım kapının arkasında yatıyordu. İki oğlum vurulmuştu. Silahı güçlükle elinden aldık. Polisi arayıp suç aleti silah ile birlikte katili teslim ettik. Ben ilk bakışta Hayriye'nin baygın olduğunu sanmıştım. Kızımın vurularak öldürüldüğünü bilseydim sonuç çok farklı olurdu. Bu kişi kızıma öncesi de eziyet etmiş" diye konuştu.
'KATLİAM YAPMAYA GELMİŞ'
Altunay ailesinin avukatı Özkan Şenyurt Mehmet Ayata'nın katliam için eve geldiğini söyledi. Katil zanlısının Hayriye'nin ve ailesinin yaşadığı ikamete eline aldığı silahı ve cebinde yedek mermileri ile geldiğini belirten Şenyurt, "Kapıyı açan Hayriye ile hiçbir konuşma yapmadan, kapıyı açar açmaz önceden mekanizmasını kurduğu ve elinde bulundurduğu silahı Hayriye'nin başına dayayarak yakın mesafeden ateş etmek suretiyle ölümüne sebep olmuştur. Olayda gerek konut içinde gerekse konutun önündeki antrede de başkaca mermi ve mermi çekirdekleri bulunmuştur" dedi.