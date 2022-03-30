Hayriye Alkutay’ın katil zanlısının katliamını tutukluk yapan silah önledi

"YAPMA AHMET' DİYE YALVARDIM"

Anne Keziban Alkutay ise, "Kapı çaldı. Kızım kapıyı açınca katili görünce kapatmaya çalıştı. O dinlemedi kızımı vurdu. Sonra namluyu bana doğrulttu. 'Yapma Ahmet ne olur' diye yalvardım. Dinlemedi tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı" dedi. Baba İbrahim Alkutay ise "evde uyuyordum. 2 el silah sesinin ardından kapıya koştum. Kızım kapının arkasında yatıyordu. İki oğlum vurulmuştu. Silahı güçlükle elinden aldık. Polisi arayıp suç aleti silah ile birlikte katili teslim ettik. Ben ilk bakışta Hayriye'nin baygın olduğunu sanmıştım. Kızımın vurularak öldürüldüğünü bilseydim sonuç çok farklı olurdu. Bu kişi kızıma öncesi de eziyet etmiş" diye konuştu.