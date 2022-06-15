Hayriye Alkutay’ı katletmişti! Katile ağırlaştırılmış müebbet hapis

HİÇ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

Verilen aranı ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı boşandığı eşi Hayriye Aykutay'ı öldüren Mehmet Ayata'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mahkeme sanığa hiçbir indirim uygulanmadığını ve cezanın en üstten verildiğini kaydetti. Mahkeme ayrıca sanığın Murat Aykutay'ı öldürmeye teşebbüsten 16 yıl, Ahmet Emre Alkutay'ı öldürmeye teşebbüsten ise 15 yıl, son olarak ruhsatsız tabanca bulundurmaktan ise 1 yıl olmak üzere toplam ağırlaştırılmış müebbet artı 32 yıl hapsi mahkum olduğunu açıkladı.