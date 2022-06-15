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Giriş Tarihi: 15.6.2022 10:39 Son Güncelleme: 15.6.2022 12:04

Hayriye Alkutay'ı katletmişti! Katile ağırlaştırılmış müebbet hapis

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Hayriye Alkutay’ı katletmişti! Katile ağırlaştırılmış müebbet hapis

Antalya’nın Döşemealtı İlçesinde geçtiğimiz 1 Aralık gecesi boşandığı 2 çocuğunun annesi Hayriye Alkutay’ı (32) çocuklarını kendisine göstermeyeceğini düşünerek öldüren, genç kadının erkek kardeşleri Ahmet Emre Alkutay ile Murat Alkutay’ı yaralayan cinayet zanlısı Mehmet Ayata (35) ağırlaştırılmış müebbet artı 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geçtiğimiz 1 Aralık gecesi boşandığı 2 çocuğunun annesi Hayriye Alkutay'ı (32) çocuklarını kendisine göstermeyeceğini düşünerek öldüren, genç kadının erkek kardeşlerini yaralayan cinayet zanlısı Mehmet Ayata (35) ağırlaştırılmış müebbet artı 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ayata, duruşma salonunda sanık bölümünde hazır bulundu. Şikayetçi bölümünde ise öldürülen Hayriye Alkutay'ın kardeşi Ahmet Emre ve Murat Alkutay ile aile avukatları yerini aldı.

İLGİNÇ SAVUNMA

Mahkeme Başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek sanıktan son sözünü söylemesini istedi. Sanık Mehmet Ayata, sadece "Allah büyük" demesi dikkat çekti. Hayriye Alkutay'ın aile avukatları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ahmet Emre Alkutay ile Murat Aykutay ise sanıktan şikayetçi olduklarını yenileyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Son sözlerin ardından mahkeme kara için duruşmaya kısa bir ara verdi.

HİÇ BİR İNDİRİM UYGULANMADI
Verilen aranı ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı boşandığı eşi Hayriye Aykutay'ı öldüren Mehmet Ayata'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mahkeme sanığa hiçbir indirim uygulanmadığını ve cezanın en üstten verildiğini kaydetti. Mahkeme ayrıca sanığın Murat Aykutay'ı öldürmeye teşebbüsten 16 yıl, Ahmet Emre Alkutay'ı öldürmeye teşebbüsten ise 15 yıl, son olarak ruhsatsız tabanca bulundurmaktan ise 1 yıl olmak üzere toplam ağırlaştırılmış müebbet artı 32 yıl hapsi mahkum olduğunu açıkladı.

Kararın ardından şoka giren Mehmet Ayata jandarma yardımı ile salondan çıkarıldı.

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Hayriye Alkutay'ı katletmişti! Katile ağırlaştırılmış müebbet hapis
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