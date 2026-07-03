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Giriş Tarihi: 3.07.2026 13:12

Hayvan koruma derneği kurup horoz dövüştürdüler! Polis 4 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Büyükçekmece'de, 'Hayvanları Koruma Derneği' adı altında faaliyet gösteren bir dernekte horoz dövüştürüp kumar oynattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynadığı tespit edilen 110 kişiye toplam 1 milyon 276 bin 440 lira ceza yazılırken 35 Hint horozuna el konuldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hayvan koruma derneği kurup horoz dövüştürdüler! Polis 4 kişiyi gözaltına aldı
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Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde 'Hayvanları Koruma Derneği' adı altında faaliyet gösteren bir dernekte horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmaların ardından 27 Haziran'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda horoz dövüştürdüğü belirlenen R.T. (51), Ş.O. (60), M.S. (61) ve H.A. (34) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 6 ödül kupası, 231 bin lira nakit para ile 35 Hint horozu ele geçirildi. Horozlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Denetimlerde hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynadığı belirlenen 110 kişiye toplam 1 milyon 276 bin 440 lira ceza yazıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ile Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem yapılan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Hayvan koruma derneği kurup horoz dövüştürdüler! Polis 4 kişiyi gözaltına aldı
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