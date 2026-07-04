Haberler Yaşam Haberleri Hayvan koruma derneğınde horoz dövüşü!
Giriş Tarihi: 4.07.2026

Hayvan koruma derneğınde horoz dövüşü!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hayvan koruma derneğınde horoz dövüşü!
  • ABONE OL
Büyükçekmece'de, Hayvanları Koruma Derneği adı altında faaliyet gösteren bir derneğe yapılan operosyonda horoz dövüştürüp, kumar oynattıkları belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı. Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda 6 ödül kupası, 231 bin lira nakit para ile 35 Hint horozu ele geçirildi. Horozlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kumar oynadığı belirlenen 110 kişiye, toplam 1 milyon 276 bin 440 lira ceza uygulandı. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem yapılan R.T. (51), Ş.O. (60), M.S. (61) ve H.A. (34) serbest bırakıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#BÜYÜKÇEKMECE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayvan koruma derneğınde horoz dövüşü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA