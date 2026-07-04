Hayvan koruma derneğınde horoz dövüşü!

Büyükçekmece
'de, Hayvanları Koruma Derneği adı altında faaliyet gösteren bir derneğe yapılan operosyonda horoz dövüştürüp, kumar oynattıkları belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı. Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda 6 ödül kupası, 231 bin lira nakit para ile 35 Hint horozu ele geçirildi. Horozlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kumar oynadığı belirlenen 110 kişiye, toplam 1 milyon 276 bin 440 lira ceza uygulandı. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem yapılan R.T. (51), Ş.O. (60), M.S. (61) ve H.A. (34) serbest bırakıldı.