Hayvan ticareti borcu cinayete dönüştü! Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi Sanıklardan “planlamadık” savunması

Saldırıda kullanılan aracın İsmet Çalışır tarafından satın alındığı, direksiyonda kardeşi Erkin Çalışır'ın olduğu ve tetiği çeken kişinin İsmet Çalışır'ın oğlu Olcay Çalışır olduğu PTS ve HTS kayıtlarıyla belirlendi. Olaydan sonra kaçan sanıklar; Bitlis Güroymak'ta Emniyet, Jandarma ve İHA unsurlarının ortak operasyonuyla saklandıkları evde yakalandı. Sanıklar ifadelerinde "tasarlayarak öldürme" suçlamasını reddederek olayın anlık geliştiğini iddia etti. İsmet Çalışır, ifadesinde, "150 hayvanı Kurban Bayramı için vermiştim ama paramı alamadım. Köylüye karşı mahcup oldum. Kimseye öldürme talimatı vermedim, yaşasaydı en azından borcunu öderdi." derken, sürücü Erkin Çalışır, "Olay günü konuşmak için oradaydık. Maktulle yolda tesadüfen karşılaştık. Olcay'ın silahlı olduğunu bilmiyordum, bilsem engel olurdum." Şeklinde konuştuğu ifade edildi. Saldırgan Olcay Çalışır ise ifadesinde "Babamın yönlendirmesi olmadı. Olay anında uyuşturucu madde etkisindeydim. Amacımız konuşmaktı ancak maktul amcamı ezmeye çalışınca ateş ettim." Dediği öğrenildi.

4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıkların eylemi planlı bir şekilde gerçekleştirdikleri vurgulanırken, Olcay Çalışır için ayrıca "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.