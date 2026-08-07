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Giriş Tarihi: 7.08.2026 16:50

Hayvancılıkta dijital devrim!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta dijital dönüşümün kapısını açan Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi’nin (GEKİS) ilk uygulamasının Kars’ta başlatıldığını açıkladı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Hayvancılıkta dijital devrim!
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Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen sistemle birlikte, büyükbaş hayvanlar elektronik çipli dijital kimliğe kavuşacak. Bakan Yumaklı, sistem sayesinde hayvanların doğumundan itibaren aşı, sağlık, hareket, satış ve kesim süreçlerinin güvenli şekilde elektronik ortamda takip edileceğini belirtti.

Sadece bir küpe değil, dijital takip sistemi

GEKİS ile hayvancılıkta kayıt ve takip mekanizmasının güçlendirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması ve hayvanların sağlık geçmişinin daha etkin şekilde izlenmesi hedefleniyor. İlk uygulamanın Kars'ta başlatıldığını duyuran Yumaklı, sistemin önümüzdeki süreçte Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını ifade etti. Bakan Yumaklı, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün olmak üzere mühendislerden üreticilere kadar tüm paydaşlara teşekkür ederek, GEKİS'in Türkiye hayvancılığına hayırlı olmasını diledi. Türkiye'de hayvancılıkta artık dijital kimlik dönemi başlıyor.

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#SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

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