Hayvansever vatandaşa köpek saldırdı

İstanbul Bakırköy'de sokakta yürürken birden sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Furkan Mergen (30) dengesini kaybedip yere düştü. Kolundan ve belinden Mergen, "Başıboş köpeğin saldırısı sonucu kafa üstü düştüm. Vücudumda yaralar var. Birçok komşumuz bu durumdan muzdarip. Ben de bir hayvanseverim ancak bu konunun çözüme kavuşması gerekiyor. Sesimizi lütfen duyun" dedi.Türkiye'nin dört bir yanında başıboş sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırıları devam ederken bunlara bir yenisi de İstanbul Bakırköy'de eklendi. Bakırköy'e bağlı Zeytinlik Mahallesi Yakut Sokakta sakin bir şekilde yürüyen Furkan Mergen, bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında dengesini kaybeden Mergen, yere düştü. Belinden ve kolundan yaralandı.Çevredeki vatandaşların da yardımı ile saldırıyı ucuz atlattı. Daha önce de aynı bölgede başıboş köpeklerin vatandaşlara saldırdığı belirtilirken mağdur Mergen, duruma ilişkin Bakırköy Belediyesi'ne de şikayette bulundu.