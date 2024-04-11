Hazımsız avukata 11 yıl hapis talebi

İstanbul Silivri Adliyesi içerisinde bulunan mescitteki dini malzemelere zarar vererek, dine ilişkin ağır hakaretler içeren bir yazıyı da mescit içerisinde bulunan Türk Bayrağı'na zımbalayan, Avukat Semih Anıl N. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, suçunu sonradan ikrar eden tutuklu şüpheli avukatın, "Kamu malına zarar verme", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.