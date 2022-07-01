Haberler Yaşam Haberleri HBO MAX Türkiye’ye gelmeyecek mi, ertelendi mi? HBO MAX Türkiye’ye ne zaman gelecek, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 10:34 Son Güncelleme: 1.7.2022 10:34

HBO MAX Türkiye’ye gelmeyecek mi, ertelendi mi? HBO MAX Türkiye’ye ne zaman gelecek, tarih belli mi?

HBO MAX Türkiye’ye gelmeyecek mi, ertelendi mi? HBO MAX Türkiye’ye ne zaman gelecek, tarih belli mi?

Netflix ve Amazon Prime sonrası Disney Plus’ın da Türkiye’ye gelmesiyle birlikte sıra HBO MAX’teydi. Geçtiğimiz yılın ekim ayında geleceğini açıklayan dijital televizyondan kötü haber gelmiş olabilir. Birçok vatandaş HBO MAX Türkiye’ye gelecek mi, ne zaman gelecek sorusunu yöneltirken bugün gelen haberde gelmeme ihtimali doğdu. Peki, HBO MAX Türkiye’ye gelmeyecek mi? İşte detaylar!

HBO MAX'in Türkiye'ye ne zaman gelecek sorusunun cevabı bir süre daha tam verilmeyebilir. Gelen son haberlere göre HBO MAX birkaç ülkede yayınlarını askıya aldığı bildirildi. İddialar Türkiye'de de bir süre daha gelmemesi ihtimalini gösteriyor. Vatandaşlar da HBO MAX Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek? sorusunu yöneltiyor. İşte iddialar!

HBO MAX TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

HBO MAX ilk yerli dizisi Kör Nokta için çalışmalara başladığına dair haberler gelirken, HBO MAX'in hiçbir zaman Türkiye'ye gelmeme ihtimali ortaya çıktı. Gelen bilgiler dahilinde HBO MAX, Türkiye'nin de bulunduğu birkaç ülkede faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı. Sebebi kesin olarak belli değil. Tahmin olarak dünyada oluşan enflasyon ve ülkelerin kapanma politikasına gitmesiyle birlikte yatırımların daralması, Türkiye'nin içinde bulunduğu birkaç ülkede HBO MAX'in çekilmesine sebep olabilir. Bunun sadece iddia olduğunu söylemek gerekiyor.

KÖR NOKTA DİZİSİ ERTELENDİ

Neşaj İşler ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerinde olacağı Kör Noktası projesinin de ertelendiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu ertelemenin Türkiye kaynaklı olmadığı, başka ülkelerin de içinde olduğu tekrardan hatırlatılmalı.

HBO MAX TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

HBO MAX sonbahar döneminde Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Gelen erteleme ile ne zaman geleceği bilinmiyor.

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HBO MAX Türkiye’ye gelmeyecek mi, ertelendi mi? HBO MAX Türkiye’ye ne zaman gelecek, tarih belli mi?
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