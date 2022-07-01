HBO MAX Türkiye’ye gelmeyecek mi, ertelendi mi? HBO MAX Türkiye’ye ne zaman gelecek, tarih belli mi?

HBO MAX TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

HBO MAX ilk yerli dizisi Kör Nokta için çalışmalara başladığına dair haberler gelirken, HBO MAX'in hiçbir zaman Türkiye'ye gelmeme ihtimali ortaya çıktı. Gelen bilgiler dahilinde HBO MAX, Türkiye'nin de bulunduğu birkaç ülkede faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı. Sebebi kesin olarak belli değil. Tahmin olarak dünyada oluşan enflasyon ve ülkelerin kapanma politikasına gitmesiyle birlikte yatırımların daralması, Türkiye'nin içinde bulunduğu birkaç ülkede HBO MAX'in çekilmesine sebep olabilir. Bunun sadece iddia olduğunu söylemek gerekiyor.