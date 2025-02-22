HDK soruşturmasında 30 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararıyla terör örgütü olarak kabul edilen Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Şubat'ta İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ile Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül ve Ercüment Akdeniz ve sanatçı Pınar Aydınlar'ın da olduğu 50 kişi gözaltına alındı.

İŞLEMLER TAMAMLANDI

Gözaltına alınan 50 kişi, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca ifadelerinin alınması için dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılıkça ifadeleri alınan 50 kişiden aralarında Sema Barbaros, Elif Akgül, Mehmet Saltoğlu ve Pınar Aydınlar'ın da olduğu 53 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden yaşı ileri olan 13 kişi hakkında ev hapsi adli kontrol hükmünün uygulanması, 2'si hakkında ise adli kontrol hükmünün uygulanması talep edilmişti.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik sorguları tamamlanan şüphelilerden aralarında gazeteciler Elif Akgül, Ercüment Akdeniz, Yıldız Tar, sanatçı Pınar Aydınlar ve EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barboras'un da olduğu 30 kişi tutuklandı. 13 kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilirken, 7 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.