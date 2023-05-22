HDP’nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası

PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde yöneticileri ve KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Nevruz Bayramının aslından ve amacından saptırılarak "Direniş ruhuyla Newroza-Abdullah Öcalan'ın muhatap alınması" şeklinde adlandırılarak istismar edildiğini belirledi.







Örgüt mensuplarına talimat verildiği, örgüte yönelik yayın yapan yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden gönderilen talimatlarla terörist başının, geçmiş yıllarda etkisiz hale getirilen veya cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan örgüt mensuplarının sahiplenildiği tespit edildi. 2023 yılının sözde önderlik ve PKK yılı olarak adlandırıldığı, PKK terör örgütü yandaşlarının bu durumu sahiplenmesi adına alanlara çıkmaları için terör örgütü tarafından kendi basın yayın organları üzerinden talimatların verildiği belirlendi.





NEVRUZ KUTLAMASI ALTINDA PKK PROPAGANDASI

Çankaya ilçesinde bulunan Anıtpark "Nevruz Ateşiyle Özgürlüğe" sloganıyla düzenlenen açık hava toplantısı esnasında toplanan kalabalık içerisinde terör örgütü yandaşlarından oluşan bir grup, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda "Biji Serok Apo, Kürdistan Faşizme Mezar Olacak" şeklinde terör örgütü ve ideolojisi doğrultusunda yasadışı sloganlar attıkları görüldü. Nevruz etkinliğine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve MYK üyesi Doğan Erbaş'ın da katıldı ve konuşma yaptı. Sözde üst yönetimi tarafından verilen talimatlar paralelinde hareket ettikleri ve örgütünün ideolojisini benimseyerek propaganda yaptıkları tespit edildi.





7 İLDE PKK OPERASYONU

Sloganları atan şüphelilerin tespit edilmesine yönelik görüntüler üzerinde çalışma yapan İstihbarat ve TEM Şube görevlilerinden oluşan uzman ekip teknik ve saha çalışmaları ile tespit edilen, aralarında il dışından gelenlerin de olduğu 19 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile koordineli olarak Ankara merkezli Van, İzmir, Erzurum, Bingöl, Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.





PKK'A AİT DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramalarında şüphelilere ait ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 15 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ile fişekler ile çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.