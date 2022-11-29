Hedef kanserli hücre

Kanser tedavisinde kullanılan anti-kanser ajanları hedeflenen bölgeye ulaşamadığından bir yandan kanser hücrelerini öldürürken, diğer yandan sağlıklı hücrelere de zarar verip, saç dökülmesi, bulantı, kusma, iştahsızlık, yorgunluk, ağızda yaralar, enfeksiyon riski gibi durumlara neden oluyor. İstinye Üniversitesi'nin (İSÜ) yürütücülüğünü üstlendiği, TÜBİTAK projesiyle kanser tedavisinde sağlıklı hücrelere zarar vermeden tedaviyi mümkün kılacak bir sistem geliştiriliyor. Dr. Ayça Bal Öztürk'ün yürütücülüğünü üstlendiği projede Dr. Hakan Darıcı ve Prof. Dr. Serkan Emik çalışıyor. Dr. Öztürk, "Nanopartiküler sistemle kanser tedavisinde kullanılabilecek etken maddeyi, sağlıklı hücrelere zarar vermeden sadece kanserli bölgeye entegre etmeyi amaçlıyoruz. Geliştirilen nanopartiküller tümör dokusuna kolaylıkla ulaşabilecek boyutlara sahip" dedi.