Hedef mahremiyet ve psikolojik güvenlik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda kişisel verilerin korunması, öğretmenlerin çocuklara ait görüntüleri izinsiz sosyal medya hesaplarında yayınlamasının önlenmesi ve siber zorbalıkla mücadele gibi konularda alınan tedbirleri anlattı ve gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirdi. TBMM'de yazılı soru önergesini yanıtlayan Tekin'in mesajları şöyle:

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlığımızca öğrencilerin kişisel verilerinin, psikolojik güvenliğinin ve üstün yararının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Eğitim ortamlarında öğrencilerin duygusal deneyimleri ile kişisel yaşantılarının sosyal medya görünürlüğü veya etkileşim amacıyla kullanılmaması konusunda mevcut uygulamalar izlenmekte; ihtiyaç duyulması hâlinde mevzuat ve uygulama süreçleri bu doğrultuda değerlendirilmektedir.

RIZA BELGESİ

Öğrenci veya 18 yaşından küçük kursiyerlerin sosyal etkinliklere katılımında veli yazılı izninin alınması zorunludur. Ayrıca izin başvuru dosyalarında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rıza belgeleri de aranmaktadır. Öğrencilerin görüntülerinin, ses kayıtlarının veya özel yaşantılarına ilişkin içeriklerin paylaşımında çocuğun üstün yararı, mahremiyeti, psikolojik güvenliği ve kişisel verilerinin korunması birlikte gözetilmelidir.

DİJİTAL RİSKLER

Bakanlığımız tarafından öğrencilerin dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması, dijital mahremiyetlerinin korunması ve çevrim içi risklere karşı farkındalıklarının artırılması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; güvenli internet kullanımı, siber zorbalıkla mücadele, teknoloji bağımlılığı ve dijital risklerden korunma başlıklarında çalışmalar yürütülmektedir. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin sosyal medya kullanımı, çocuk hakları, çocuk psikolojisi, kişisel verilerin korunması, dijital güvenlik ve pedagojik etik alanlarında bilinçlenmelerine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.