Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Bir Kurban Bir Kur'an" kampanyası kapsamında Kurban Bayramı'nda 21 ülkede 45 bin kişiye Kur'an-ı Kerim dağıtacak. TDV tarafından yapılan açıklamada, vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında kurban etinin yanında ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim'in de verileceği bildirildi. TDV Genel Müdürü İzani Turan, birçok ülkede Kur'an-ı Kerim'e mushaf halinde ulaşmanın halen mümkün olmadığını belirterek, "Çoğu kardeşimiz, 'luh' adı verilen tahta parçalarına ayetler yazarak ezber yapıyor. Bu tablo, bizim bu alandaki sorumluluğumuzu artırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde 1993'ten itibaren yürüttüğümüz vekaletle kurban kesim vesilesiyle yolumuzu gözleyenlere hem et ulaştırıyor hem de onları mushafla buluşturuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 2015'te başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında bugüne kadar 43 farklı dilde 2 milyon 245 bin 505 Kur'an-ı Kerim'in ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildiren Turan, bu yıl da Arnavutça, Azerice, Bengalce, Fransızca, Svahilice, Portekizce, Çeçova, Japonca ve İngilizce olmak üzere 9 dilde 21 ülkeye 45 bin Kur'an-ı Kerim'in ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını açıkladı.