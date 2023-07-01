Heimlich Manevrası ile 6 aylık bebeği ölümden kurtardılar

Kurban Bayramı nedeniyle nüfusu 1 milyonu aşan Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajları'nda görev yapan itfaiye bünyesindeki cankurtaranlar başarılı çalışmalarına yenisini ekledi. Alınan bilgiye göre; Kurban Bayramı tatili için Ayvalık'ta bulunan bir ailenin ismi öğrenilemeyen 6 aylık bir kız bebeğin boğazına bilinmeyen bir nesne kaçtı. Nefes alamayıp, moraran bebeğin ailesi çaresizlik içerisinde yardım talep edince, bebeğin yardımına cankurtaran ekipleri yetişti. Son yıllarda sıkça duyulan bu tip vakalarda yapılan Hemlich Manevrası eğitimi aldıkları öğrenilen cankurtaran ekibi, minik bebeğe bu metodu uygulamaya başladı. Kısa sürede bebeğin boğazındaki cismin, uygulanan Heimlich manevrası sırasında oluşan basınçla boğazında ağız yoluyla çıkarılması sonucunda minik bebek nefes almaya başladı. Normale dönen bebek ailesine teslim edildi. Yazlıkçı aile ise çaresiz kaldıkları bir anda bebeklerini sağlığına kavuşturan itfaiye cankurtaranlarına büyük bir minnetle teşekkür etti.

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Ebeveynlerin ve bakıcıların bir anlık ihmali bebekler ve küçük çocuklar için telafi edilmesi güç sonuçlara yol açabilir. Özellikle 3 yaş altındaki çocuklar her şeyi içgüdüsel olarak ağızlarına götürdüklerinden tehlikenin boyutu daha da artar. Yiyecekler, bu konuda 'suçlu olarak belgelenmiş' yabancı cisimlerin başında gelir. Çocukların hava yolu tıkanıklıklarına yol açan cisimler arasında oyuncak parçalarından leblebi ve fındık-fıstığa hatta iğneden kusmuk parçalarına dek birçok risk faktörü bulunur. Hava yolu tıkanıklığına karşı korunmada en etkili tedbir, çocuğu tehlike unsuru oluşturan ve erişebileceği mesafede bulunan cisimlerle tek başına bırakmamaktır. Madeni para, çakıl taşları, çivi, cıvata, pil, düğme, iğne, oyuncaklar sık olarak yutulan ve hava yolu tıkanıklığına yol açabilen cisimlerdir. Çoğunlukla yemek sırasında olsa da özellikle çocuklarda oyun sırasında veya ev ortamını 'araştırırken' bulduğu şeyleri ağzına atma şeklinde de görülür.



HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır. Bir el yumruk yapılarak, göbeğin hemen üstüne, başparmak içeri gelecek şekilde yerleştirilir. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır ve aynı anda içe ve yukarı doğru 5 kez bastırılır. Hava yolu tıkanıklığına neden olan cisim dışarı çıkana ve kişi kendi kendine nefes alabilene veya öksürebilene kadar işlem tekrarlanır.