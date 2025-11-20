Haberler Yaşam Haberleri Heimlich manevrasıyla hayatı kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ilkokulda boğazına yiyecek kaçan öğrenci müdür yardımcısı tarafından fark edildi. Müdür yardımcısının Heimlich manevrası uygulamasıyla öğrencinin hayatı kurtarıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Halil Tüfekçioğlu İlkokulu'nda teneffüs sırasında bir öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden Müdür Yardımcısı Vehap Özkan, hızla Heimlich manevrası uyguladı. Doğru müdahalenin ardından öğrencinin nefes borusunu tıkayan yiyecek çıktı ve öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öğrencinin nefes alamadığını fark eden Özkan'ın hemen müdahalede bulunduğu ve kısa sürede öğrencinin normale döndüğü anlar yer aldı.

