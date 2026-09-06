Hekimlikten şampiyonluğa koşuyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Bursa'da çocuk doktoru olan Murat Kaçar (80), hekimliğin yanı sıra genç takımda başladığı 64 yıllık atletizm kariyerini de veteran takımlarda sürdürüyor. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Kaçar, 23-24 Ağustos'ta Güney Kore'de düzenlenen Dünya Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda 3'üncü olarak 98'inci madalyasını kazandı. Kaçar, "Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda da bu rekoru daha aşağı indirip, 17 saniyenin altına düşürmek için gayret göstereceğim" dedi.