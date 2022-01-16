Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti

Hekimoğlu İsmail ismiyle tanınan, “Minyeli Abdullah” ve “Maznun” gibi kitapların yazarı Ömer Okçu, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu
Minyeli Abdullah ve Maznun kitaplarıyla tanınan gazeteci yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Asıl adı Ömer Okçu olan usta yazar, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim" ifadeleriyle duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "'Yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
'EDEBİYAT DOKTORU' UNVANI VERİLDİ
Asıl adı Ömer Okçu olup, yazılarında kullandığı "Hekimoğlu İsmail" müstearı dedesinin adıdır. 1932'de Erzincan'da doğan Okçu, burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952'de Zırhlı Birlikler Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1972'de emekli olmuştur. 2009 yılı itibarı ile 80 baskıyı geçen ve bir dönem yasaklanan Minyeli Abdullah romanı ilk defa 1965'te Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlandı.
Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan ve 1975'te Sur dergisini çıkaran Ömer Okçu, Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasındadır. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu'nun 40'tan fazla eseri olup, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans vermiştir.
1992'de Zaman'daki "Demek ki öyle..." başlıklı yazısı sebebi ile TCK'nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıl mahkûmiyet cezası alıp, 72 gün hapis yatmıştır.
1994'te kendisine Harran Üniversitesi tarafından "Edebiyat Doktoru" unvanı verilmiştir.