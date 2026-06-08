Helal olsun Mustafa amca

Aksaray'da yaşayan 76 yaşındaki emekli Mustafa Sanık, her yıl 15 bin fidanı toprakla buluşturuyor. Çorak araziyi ormana dönüştüren ve bu ağaçların bakımlarını da aksatmayan Sanık, "Herkesin milleti için, vatanı için bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorum. Benim okul, hastane veya başka bir şey yaptıracak gücüm yok. Ama bir fidan dikerek vatanıma en güzel şekilde hizmet edebiliyorum. Bir fidan dikmenin geleceğe en büyük hizmet olduğuna inanıyorum" dedi. Emekli Mustafa Sanık ilk fidanını 15 Ekim 1999 yılında kentin simgesi haline gelen Kılıçarslan Tepesi'ne ekti. O günden beri tek başına ve kendi imkanları ile bölgede ağaçlandırma çalışmaları yapan Mustafa Sanık'ın diktiği bu fidanlar bugün ormana dönüştü. Oluşturduğu ormana Kıbrıs Barış Harekâtında gösterdiği kahramanlıktan dolayı Cengiz Topel'in adını veren Sanık, her yıl 15 bin meşe palamudu ve badem fidanlarını toprakla buluşturuyor. Bunların birçoğu kuraklık ve çeşitli nedenlerle büyüyemese de Sanık her gün sabah çocuğu gibi sevdiği ağaçlarının yanına giderek onların bakımlarını yapıp, sulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Sanık diktiği ve büyüyen yaklaşık 25 bin fidanı bir hobi olarak değil, vatana, millete hizmet olarak gördüğünü söylüyor.





AĞAÇ DİKEREK VATANIMA HİZMET EDİYORUM

MUSTAFA Sanık, "Ağaç dikerek, doğamızı koruyarak geleceğimize sahip çıkmalıyız. Bir fidan dikmenin geleceğe en büyük hizmet olduğuna inanıyorum. Daha güzel daha yeşil bir dünya için hemen adım atmalıyız. Herkes kendi adına bir fidan dikse dünya daha da güzelleşecek. Ben gücüm yettiğince bir şeyler yapmak istiyorum. Herkesin milleti için, vatanı için bir şeyler yapması gerek" dedi.