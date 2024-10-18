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Giriş Tarihi: 19.10.2024

Helal olsun Nihal abla

Helal olsun Nihal abla
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evi yıkılan 4 çocuk annesi Nihal Öztürk, evinin yerine eşiyle yaptığı kulübeyi kütüphaneye çevirerek mahalle çocuklarının kitap okuma alışkanlığı kazanmasını sağlıyor.




Ev hanımı Öztürk, Antakya'ya bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde kaldıkları konteynerin yanına ahşap bir külübe yaptı. "Nihal'in kütüphanesi" ismi verilen 9 metrekarelik mekâna okul çıkışı gelen çocuklar, burada kitap okuyor. Öztürk'ün çalışmalarına 'Ülkem Okuyor Derneği' de kitap desteği verdi. AA
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Helal olsun Nihal abla
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