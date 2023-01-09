Helal olsun size

Niğde'de 25 yıllık evli Meryem ve Yakup Çankaya, evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendi. Bir süre tedavi gördükten sonra koruyucu aile olmayı düşünen Çankaya çiftinin 2001'de tüp bebek yöntemiyle üçüz bebekleri dünyaya geldi. Çankaya çifti, çocuklarını büyüttükten sonra evliliklerinin ilk yıllarında düşündükleri koruyucu aile olma fikrini gerçekleştirerek iki erkek çocuğa yuvalarını açtı. Anne Meryem Çankaya "Kendi çocuklarımız ortaokul çağına geldiğinde koruyucu aile olmaya karar verdik. 2017'de bir kız çocuğunu evlat edindik, bir yıl kaldı, sonra annesi aldı. Sonra Talha geldi. Talha'nın problemi vardı, hiç ses çıkaramıyordu, hiçbir şeyi belirtemiyordu, kaçıyordu. 3.5 yaşındaydı. Otizmden şüphelendik ama net bir teşhis konulmadı. Onun konuşmasına yardımcı olsun diye bir yıl sonra Durmuş Azmi'yi aldık. İkisi birlikte şimdi gayet iyi gidiyoruz. Sevgiyle bugünlere geldik. Çocuklarım, '5 kardeşiz' diyor. 5 çocuğum var. 3'ünü karnımda, 2'sini kalbimde büyüttüm. Çocuklarım bana çok destek oldu. Talha'yı tedavi ettirmek için araştırma yapıyorduk. Dil ve konuşma terapistliği diye bir bölüm olduğunu öğrendik. Bu arada kızım da diş hekimliğini istiyordu ve puanı da yetiyordu. Sırf Talha için dil ve konuşma terapistliği bölümünü tercih etti. Şu an Hacettepe Üniversitesi'nde okuyor." diye konuştu. Bir yemek firmasında çalışan baba Yakup Çankaya ise "Severek büyütüyoruz. Evimizin neşesi arttı, Herkese koruyucu aileliği tavsiye ederim." dedi.Süleyman Demirel Üniversitesi hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ahmet Can Çankaya da kardeşi Ömer Can'ın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde hemşirelik, Merve Sena'nın ise Hacettepe Üniversitesinde dil ve konuşma terapisi bölümünde okuduğunu söyleyerek "Onlar, evimize huzur ve bereket getirdi" diye konuştu.