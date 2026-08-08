Helikopter destekli huzur ve güven uygulaması yapıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 1592 polisle il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Helikopter ve drone ile havadan destek verilen denetimlerde kentin işlek caddelerinde ve stratejik noktalarında kuş uçurtulmadı. Uygulama kapsamında ekipler tarafından 33 bin 428 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

263 SÜRÜCÜYE 3,9 MİLYON TL CEZA

Trafik ekiplerince yürütülen sabit nokta yol denetimlerinde ise 9 bin 52 araç durdurularak, kontrol edildi. Mevzuata ve kurallara uymadığı belirlenen 263 sürücüye toplam 3 milyon 924 bin TL idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten menedildi. Aramalarda 2 çalıntı motosiklet de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

DİLENCİLERE CEZA

Umuma açık iş yerlerine yönelik incelemelerde usulsüzlük tespit edilen 20 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Kavşaklarda dilencilik ve seyyar satıcılık yaptığı belirlenen 21 kişiye ise toplam 37 bin 66 TL idari para cezası kesildi. Asayiş ekiplerinin şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptığı aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 5 kesici-delici alet, 47 fişek ve 58 uyuşturucu hap ele geçirildi.