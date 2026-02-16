Helikopter ve İHA destekli baskın: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından operasyon için harekete geçti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

Nevşehir merkez ile Avanos ve Acıgöl ilçelerinin yanı sıra İstanbul ve Isparta'da toplam 43 kişiye ait 45 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona 224 polis katılırken, çalışmalara 1 helikopter, 2 insansız hava aracı ve 2 narkotik dedektör köpeği destek verdi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Ayrıca hassas teraziler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar, 5 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 şarjör ile 63 fişek bulundu. Operasyon kapsamında yakalanan 40 şüpheli emniyete götürülürken, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.