Helin başından vurularak hayatını kaybetmişti! Şüpheli eşten korkunç iddia: Meğer olaydan birkaç gün önce…





"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI



Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan İsmail K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan İsmail K., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail K.'nın, "kadına karşı kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık İsmail K., maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

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"EŞİMİ ÖLDÜRMEM İÇİN HİÇBİR SEBEP YOKTU"



Tanıkların da dinlendiği ilk duruşmada savunma yapan İsmail K., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Eşimi çok seviyordum. Onu öldürmem için hiçbir sebep yoktu. 2025 yılının başında tanıştık, aynı yılın kasım ayında imam nikâhı kıydık. Kendisine bir kez bile tokat atmadım, kötü söz söylemedim. Olaydan bir gün önce kayınvalidem, kayınpederim ve kayınbiraderimle birlikte oturup yemek yedik, sohbet ettik. Eve geldiğimde kayınvalidem bizdeydi. Kendisine kalkmamasını, zaten ertesi gün onları ziyaret edeceğimizi söyledim. Olay günü sabah saat 07.00'de uyandık. Eşim, kayınvalidemle birlikte onların evine gitti. Ben ise iş yerine gittim. Kayınpederimle aynı yerde çalışıyorduk. Saat 17.30'da işimiz bittiğinde kayınvalidemin evine gittik. Duş almam gerektiğini söyleyerek kendi evime geçtim. Duştan çıktıktan sonra eşim beni arayıp, 'Nerede kaldın?' diye sordu. Ben de 'Geliyorum' dedim ve yanlarına gittim. Saat 19.00 olmuştu" ifadelerini kullandı.

"MEKANDAN ÇIKTIĞIMIZDA KAYINBİRADERİMİN ARACINI GÖRDÜK"



Akşam saatlerinde kayınpederini evine bırakmak için çıktığını söyleyen İsmail K., savunmasını şöyle sürdürdü: "Akşam saat 21.00 sıralarında kayınpederimi evine bırakmak için çıktım. Onu bıraktığım sırada dayımın oğlu beni aradı. Kayınpederimi bıraktıktan sonra dayımın oğlunu alarak Şarampol'e gittim. Daha sonra eşim arayıp, 'Ne yapıyorsun, neredesin? Gel beni al, eve gideceğiz' dedi. Yolda dayımın oğlu Mustafa'yı evine bıraktım. Şarampol'den çıktığımız sırada kayınbiraderimin aracını gördük. Selektör yaptım ancak bizi fark etmedi. Alt geçide girerken göz göze geldik. Kendisini aradım ancak telefonu meşguldü. Daha sonra Emrah ağabey beni arayarak yanımdaki kişinin Helin olduğunu düşündüğünü ve Helin'i aradığını söyledi. Ben de yanımdakinin Helin değil, dayımın oğlu olduğunu söyledim."



"KAPIYI AÇTIĞIMDA SİLAHI ALNINA DAYAMIŞTI"



Daha sonra Helin Nama'yı ailesinin evinden aldığını anlatan İsmail K., eve döndüklerinde aralarında tartışma çıktığını öne sürerek, "Dayımın oğluyla buluşacağımı kendisine haber vermediğim için tepkili olduğunu düşündüm. Eve geldiğimizde yanıma gelerek, 'Bana neden haber vermiyorsun?' diye sordu. Ben de aradığında kendisine söylediğimi belirttim. Bunun üzerine, 'Sen benden önce davranacak, bana haber vereceksin' dedi. Ben de 'Senden izin mi alacağım?' diye karşılık verdim. Aramızda haber verme ve izin alma konusunda tartışma çıktı" dedi. Nama'nın tartışmanın ardından yatak odasına giderek kapıyı kilitlediğini ileri süren sanık, "Kapının kilitlenme sesini duydum ve yatak odasının kapısına gittim. Kapıyı zorlayarak açtığımda silahı alnına dayamış haldeydi. 'Dur, ne yapıyorsun?' diyerek yaklaştığım sırada tetiğe bastı. Altı aydır kendime sürekli 'Neden?' diye soruyorum. Silah üzerinde elimin izinin bulunması tamamen silaha temas etmemden kaynaklanmaktadır. Olaya müdahale ettiğim için ellerimde atış artığı bulunmuş olabilir" diye konuştu.