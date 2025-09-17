Helyum gazlı balon faciası

Düzce'de 10 yaşındaki Muhammet Ali Günaydın evde tek başına olduğu sırada helyum gazıyla doldurulmuş balonla oynarken zehirlendi. Ailesi tarafından baygın halde bulunan talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Çamlıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Ali Günaydın ailesi dışarıda olduğu sırada, süs için kullanılan ve içi helyum gazıyla dolu olan balonla oynamaya başladı.İddiaya göre balonla oynarken içindeki gazı soluyan Günaydın baygınlık geçirdi. Eve gelen aile üyeleri Muhammet Ali Günaydın'ı hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Muhammet Ali hayatını kaybetti. Muhammet Ali Günaydın dün Düzce Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın sosyal medya hesaplarından aileye taziye mesajları paylaştı.