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Giriş Tarihi: 18.4.2022 14:57 Son Güncelleme: 18.4.2022 15:05

Hem ağaçlara hem de insanlar zarar veriyor

ABBAS ÇAKAR
Hem ağaçlara hem de insanlar zarar veriyor

Kocaeli’nde hem insanlarda hem de hayvanlarda alerjik reaksiyonlara yol açan ağaç zararlısı çam kese böceği ile mücadele başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele Birimi her yıl olduğu gibi bu yılda ağaçlara kalıcı zarar veren çam kese böceğine karşı çalışma yürütüyor. Bilindiği gibi Çam Kese Böceği çam ağaçlarında konaklıyor, ağaca zarar vermekle kalmayıp, vücuda temas etmesi halinde alerjik reaksiyona sebep olabiliyor. Bu kapsamda tırtılların yaşam döngülerini tamamladıkları keseler ağaçlardan kesilerek ortamdan uzaklaştırılması sağlanıyor.



ORTAK ÇALIŞMA İLE MÜCADELE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla çam kese böceği ile mücadele ediliyor. Çam ağaçlarının ve diğer kozalaklı ağaç türlerinin iğneleriyle beslenen bu böcek türü Karadeniz bölgesinin güneye bakan yamaçlarından başlamak üzere Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesi çam ormanlarında görülüyor.



İNSANLARDA ALERJİK REAKSİYON

Bir kelebek türü olan çam kese tırtıllarının üzerinde bulunan zehirli kıllar nedeniyle insanlarda ve hayvanlarda alerjik reaksiyonlar gösteriyor. Tırtılın ilk üç döneminde zehirli kıllar bulunmazken 4. ve 5. dönem tırtıllarda zehirli kıllar oldukça fazlalaşıyor. Bu sebeple şubat, mart ve nisan aylarında keselerinden çıkarak beslenen çam kese tırtılları ile temas eden insanların derisinde ve solunum yollarında alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Bu temas olmadığı sürece insanlara zararı olmuyor ağaçlar için ise durum öyle değil en büyük zararı ağaçlar görüyor.



AĞAÇLARI DA ZAYIF DÜŞÜRÜYOR

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam kese böcekleri, aslında orman zararlısı böcekler açısından ülkemizde önemli bir yer işgal ediyor. Üst üste birkaç yıl bu zararlının tahribatına uğrayan ağaçlarda boy büyümesi geriliyor ve hacim kaybı görülüyor. Yoğun ve arka arkaya birkaç sene devam eden tahribat ağacı zayıf düşürerek başta kabuk böcekleri olmak üzere diğer zararlıların saldırılarına ve kuraklık veya sel gibi doğal afetlere karşı daha savunmasız hale getirebiliyor.



İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu sebepler göz önünde tutulup söz konusu bitki zararlısına yönelik Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla kimyasal ilaç uygulamadan özel araç ve ekipmanlarla fiziksel mücadele gerçekleştiriliyor. Yapılan işlemler doğrultusunda canlı örmüş olduğu ipeksi kozasından çıkmadan önce toplanıyor. Ağaca zarar verilmeden kozalakların toplanması ve kimyasal müdahale yapılmamasıyla halk sağlığı ile birlikte çevrenin korunmasına da özen gösteriliyor.

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Hem ağaçlara hem de insanlar zarar veriyor
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