Hem dolandırıldı, hem suçlu oldu

Ev hanımı Emel Yavuz, 16 Temmuz 2021 tarihinde telefonuna gelen güncellemeyle telefonunu kapatamadığı için tamirciye gitti. Tamirciden 'Telefonunuza virüs bulaşmış olabilir' yanıtı alan Yavuz, yaklaşık 2 saat süren tamirin ardından telefonunu geri alarak eve döndü. Tamirciden döndüğünde kendisi adına sanal kart hesabı açıldığını fark eden Yavuz, hesabından yaklaşık 4 bin lira para çekildiğini farketti.

HEM PARASI GİTTİ HEM ŞÜPHELİ OLDU

İddiaya göre, mağduriyeti bu durumla da sınırlı kalmayan bir süre sonra hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendi. Emel Yavuz, bu nedenle karakola giderek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

'DOLANDIRILANLARDAN BİRİ DE BENİM'



Yaşadıklarının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yavuz ilettiği suç duyurusu dilekçesinde ileten ev hanımı Emel Yavuz, dilekçesinde 'Karakola çağırıldığımda Fuat K.'nin benden şikayetçi olduğunu öğrendim. Beni dolandıran kişinin Fuat K.'nin kredi kartı bilgilerim üzerinden onu da dolandırdığını anladım. Burada dolandırılan kişilerden biri de benim' ifadelerini kullanıldı.

SUÇLULARA DAVA AÇILMASINI TALEP ETTİ

Emel Yavuz, aynı zamanda şikayet dilekçesinde kendisini dolandıran kişi ya da kişilerin tespit edilmesini, haklarında "Kredi kartı ve sanal kart dolandırıcılığı" suçundan dava açılmasını talep etti.