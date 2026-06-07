Hem eğlendiren hem öğreten festival

İstanbul Valiliği himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali'nde son gün bugün. Çevre bilinci temalı atölyeler ve çeşitli etkinlikler, çocuklara ve gençlere bilinç kazandırırken, alana gelen öğrenciler de eğlenerek öğreniyor. On binlerce çocuğun akın ettiği festivali ilk 3 günde ziyaret edenlerin sayısı 400 bini aştı. SABAH, festival alanında ziyaretçilerle konuştu:

Lise öğrencisi Tuana Baş (15): Fuara arkadaşlarımla geldim. Burada çok eğlendik. Ata bindik. Başta biraz korktum ama çok eğlenceliydi. Yemekler de çok güzeldi. Bu fuarı düzenleyenlere teşekkür ediyorum.

Sezgin Esirlioğlu (43): Üç çocuğumla birlikte geldim. Çocuklar için güzel bir etkinlik. Ata binme, boyamalar, geri dönüşüm atölyeleri. Çok güzel etkinlikler var.

Elif Duman (22): Eski tişörtlerden yeni çantalar yapıyoruz. Herkesin evinde bulunan en fazla dönüştürülebilir şeyler tişörtler olduğu için geri dönüşüme en çok katkı sağlayan unsurlardan biri oluyor. Standımıza çok rağbet var. Sıra hiç bitmiyor.

Eda Nur Uçaş (17): Bugün fuara 2 arkadaşımla beraber geldim. TİKA'daki yemekleri çok beğendim. Dünya mutfağından çeşitli yemekler vardı. Lavabolar oldukça hijyenikti. Buradaki deneyimim bana çok katkı sağladı. Hava sıcak olmasına rağmen binlerce kişi vardı, çocuklu aileler öne çıkıyordu. Aile ortamı olduğu için geldik. Akşamki konserler için geldik, konserleri sabırsızlıkla bekliyoruz.

Rahime Nur Demirer (30): Buraya konser için geldik. Etkinliklerin her biri farklı ve çok güzeldi. Çok güzel deneyimler edindik. Her yaş grubuna göre etkinlikler düzenlenmiş. Dünya mutfağından lezzetleri tattık. Festivalin son gününü kaçırmayın.

GÜÇLÜ BİR DÖNÜŞÜM MODELİ

Sıfır Atık Forumu'nda gün boyu farklı temalarla düzenlenen oturumlara bakanlar da katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kaynakları doğru kullanmalıyız. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde böyle bir sürecin başlatılması çok kıymetli ve önemli" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, "Sıfır atık yaklaşımı, kaynak verimliliğini esas alan, çevreyi koruyan, ekonomik fayda üreten ve iklim değişikliğiyle mücadeleye somut katkılar sağlayan güçlü bir dönüşüm modelidir" şeklinde konuştu.

EMİNE ERDOĞAN: SIFIR ATIK ANLAYIŞI DÜNYADA KÖK SALMALI

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.