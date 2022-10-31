Hem en iyi hem de en güvenli havalimanı

Dünyada ve Avrupa'da en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı açılışından bu yana 4 yılda 60 ödüle layık görüldü. Dünyanın En İyi Havalimanı olmasıyla birlikte "En Güvenli Havalimanı" unvanını da kazandı.İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serpil Hatipoğlu ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın havalimanı güvenliği için yürüttüğü titiz çalışmayla suça ve suçlulara karşı tam saha pres yapıldı. Havalimanında görevli Pasaport ve Risk Analiz Uzmanı polisler, 2022'nin ilk 10 ayında farklı ülke vatandaşlarına ait 4 bin sahte pasaport, sahte oturum belgesi, sahte kimlik ve sahte sürücü belgesi ele geçirdi. Farklı suçlardan aranan firari suçlular da polisin radarına takılınca yakayı ele verdi. Aynı sürede 750 yabancı terörist savaşçı (YTS) yakalanarak geldikleri ülkelere geri gönderildi. Ayrıca ülkemize girmeye hakkı olmayan 7 bin kişi de INAD ekiplerince (Inadmissible Passenger - Kabul Edilemez Yolcu) geri gönderildi.İngiltere'nin en çok aranan suçlularından Alex Male de 29 Nisan'da havalimanı polisine takıldı. Lizbon'a geri gönderilen Male tutuklandı. ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda diplomat olan David Jack Kojak da kendi pasaportuyla Suriye uyruklu R.S. adlı bir kişinin İstanbul üzerinden Almanya'ya kaçmasını sağlamaya çalışırken suçüstü yakalandı. Almanya'dan İstanbul'a gelen Amerikan Futbolu Takımı Berlin T.'nin Brezilyalı oyuncusu Stanley Z. de Fransız kimliği sahte çıkınca gözaltına alınmıştı.İstanbul Havalimanı'nda bir yıldan bu yana başka ülkelerden gelen transit yolculardan biri dahi arandıkları veya sahte belgeler kullandıkları tespit edilmesi gerekçesiyle gittikleri ülkelerden İstanbul'a geri gönderilmedi. Bu nedenle Almanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülke, İstanbul Havalimanı'nın zirveye yerleşen güvenliğinden dolayı transit yolcuları kontrol etmeden ülkelerine almaya başladı.