Hem en iyi hem de en güvenli havalimanı | Video

Dünyada ve Avrupa’da en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı, açılışından bu yana 4 yılda 60 ödüle layık görüldü. Dünyanın En İyi Havalimanı olmasıyla birlikte polisin titiz çalışmasıyla “En Güvenli Havalimanı” unvanını da kazandı.

Transit yolcularla birlikte günde 250 bin kişinin adım attığı İstanbul Havalimanı; Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "17th ACI Europe Awards" kapsamında "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldü. Seyahat Dergisi Conde Nast Traveler'ın okuyucuları da iki yıl süren Pandemi Dönemi'ne rağmen dört yılda toplamda bir milyon 109 bin 386 uçağın iniş ve kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'nı "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçti.Sırasıyla İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serpil Hatipoğlu ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın başında olduğu İstanbul Havalimanı'nın; alanında zirveye yerleşmesinin ve "Dünyanın En Güvenli Havalimanı" olmasının en önemli sırrı, İGA (İstanbul Grand Airport) Havalimanı İşletmesi A.Ş.'nin başarılı yönetimi ve İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri'nin titiz çalışmaları oldu.

750 YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI YAKALANDI

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Pasaport ve Risk Analiz Uzmanı Polisleri; içerisinde bulunduğumuz 2022 yılının ilk 10 ayında farklı ülkelere ve yine farklı ülkelerin vatandaşlarına ait toplam dört bin sahte pasaport, sahte oturum belgesi, sahte kimlik ve sahte sürücü belgesi ele geçirdi. Göçmen kaçakçıları, kaçak göçmenler, farklı terör örgütlerinin üyeleri, dolandırıcılık başta olmak üzere farklı suçlardan aranan firari suçlular, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.



Aynı süre içerisinde; 750 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı ve uçakla İstanbul'a geldikleri ülkelere geri gönderildi. Aynı zamanda yine 2022 yılında ülkemize girmeye haiz olmayan yedi bin kişi de İstanbul Havalimanı'nın INAD Ekipleri (Inadmissible Passenger - Kabul Edilemez Yolcu) tarafından İstanbul'a geldikleri ülkelere geri gönderildi.

TANINMIŞ SUÇLULARI DA GÖZALTINA ALDILAR

"Sahtecilik" konularında özel olarak eğitim verilen İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Işıklandırma Özellikli Teknik Cihazlar kullanarak sahte belgelerle ülkemize giriş yapmaya çalışan kişileri suçüstü yakaladı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Seyahat Belgeleri İnceleme ve Risk Analizi Büro Amirliği Polisleri; yaptıkları kontrollerde kendilerine sahte belge sunan yolcuları mülakatlarla tek tek belirledi.



Bazı yolcuları; konuşmalarındaki terleme ve el titremesi hareketlerinden tespit ettiler. İstanbul Havalimanı Polisleri; söz konusu çalışmalarında suç dünyasında tanınmış bazı isimleri de suçüstü yakaladı. Bu isimlerden en önemlisi; İngiltere'nin en çok aranan suçlularından biri Alex Male oldu.



AMERİKA'NIN DİPLOMATINA SUÇÜSTÜ YAPTILAR

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Kara Para Aklamak" suçlarından dolayı aranan Alex Male, 29 Nisan'da Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na geldi ve Pasaport Kontrol Noktası'nda sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Uçakla Lizbon'a geri gönderilen Alex Male tutuklandı. ABD'nin Lübnan Beyrut Konsolosluğu'nda "Diplomat" olarak görev yapan David Jack Kojak da kendi pasaportuyla Suriye uyruklu R.S. adlı bir kişinin İstanbul üzerinden Almanya'ya kaçmasını sağlamaya çalışırken yine İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.



YAKALANAN HAYALET'İN FİLM GİBİ HİKÂYESİ...

İstanbul Emniyeti İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Belge Sahteciliği Uzmanı Polisleri; Avrupa Futbol Ligi'nde (European League of Football) oynayan ve geride bıraktığımız Eylül ayında özel bir gösteri maçı için Almanya'dan İstanbul'a gelen Amerikan Futbolu Takımı Berlin T.'nin Brezilya uyruklu defans oyuncusu Stanley Z.'nin Fransız Kimlik Kartı'nın sahte olduğunu belirledi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri kimliğin ön yüzünde Stanley Z.'nin fotoğrafının olduğu bölümde çok küçük bir kesiklik tespit etti. Kimlik kartı detaylı bir şekilde incelemeye alındı ve "Mor Işık Cihazı" başta olmak üzere bazı teknik incelemelerden geçirildi.



İddialara göre; 25 yaşındaki Stanley Z.'nin yıllar önce kaçak yollarla Fransa'ya gittiği, Saint-Denis Şehri'nde fotoğrafı ve kimlik bilgileriyle söz konusu sahte kimliği hazırlatarak Almanya'ya yerleştiği ortaya çıkarıldı. Söz konusu sahte kimlikle dokuz farklı ülkeye gittiği ifade edilen, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve "Hayalet" olarak adlandırılan Stanley Z., INAD Ekipleri (Inadmissible Passenger - Kabul Edilemez Yolcu) tarafından İstanbul'a geldiği Almanya'ya geri gönderildi. İstanbul'daki gösteri maçına çıkan takım arkadaşları Stanley Z.'nin iki numaralı formasıyla şarkılar söyledi ve yas tuttu.



GERİ GÖNDERİLEN TEK BİR YOLCU OLMADI

Bir yıldır; başka ülkelerden İstanbul Havalimanı'na "Transit Yolcu" olarak inen ve farklı ülkelere giden tek bir yolcu dahi, arandıkları veya sahte belgeler kullandıkları tespit edilmesi gerekçesiyle gittikleri ülkelerden İstanbul'a geri gönderilmedi. Almanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülke, İstanbul Havalimanı'nın zirveye yerleşen güvenliğinden dolayı transit yolcuları kontrol etmeden ülkelerine almaya başladı. Çok sayıda ülkenin, Avrupa Ülkeleri'ne dahi güven veren İstanbul Havalimanı'ndan gelen transit yolcuları kendi havalimanlarının "İç Hatlar" kategorisinde gördüğü için kontrolden dahi geçirmediği, yine söz konusu ülkelerin güvenlik birimleri tarafından ülkemizin güvenlik güçlerine ifade ediliyor.