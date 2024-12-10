‘Hem hafızım hem futbolcu’

Konya'da dünyaya gelen Beyza Reyyan Kuru (14), küçük yaşlardan itibaren futbola tutkun. Oturdukları sitede kız çocuğu çok olmayınca erkeklerle birlikte maç yapmaya başladı. Kısa sürede maçların aranan isimlerinden biri haline gelen Beyza, 3 yıl önce öğretmen olan annesinin bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Konya İdmanyurdu Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na katıldı.İlk kez bu sene resmi maçlara çıkmaya başlayan Beyza Reyyan, yeteneklerini sokakların dışında yeşil sahada da kısa sürede gösterdi. Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Beyza Reyyan Kuru, bir yandan futbol oynarken bir yandan da hafızlığı bitirmek için büyük çaba sarf etti. Henüz 7. sınıf öğrencisiyken hafızlığını da tamamlamayı başardı.Beyza Reyyan, "Hem hafızım hem futbolcuyum. Bu beni çok mutlu ediyor. İnsan isterse her şeyi başarabiliyor. Önemli olan kendinize bir hedef koymak ve bu doğrultuda çalışmak. Hafızlık derslerimi veremediğim zaman hıncımı antrenmandan çıkarırdım. İki alanda başarılı olmam için beni kamçıladı. Annem de bu süreçte, 'Yaparsın kızım' diyerek bana hep destek oldu. Hedefim milli takım. İleride de antrenörlük okumak istiyorum" dedi.