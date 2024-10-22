Hem hastalara şifa dağıtıyorlar hem de şarkı söylüyorlar: Başakşehir Çam Sakura Hastanesinin koro ekibinden dev konser!

Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi hekimleri, kurdukları koro ekibiyle sosyal bir etkinliğe imza attı. "Unutulmaz Film Müzikleri" adıyla düzenlenen konsere, sağlık çalışanlarının yanı sıra Yeşilçam filmlerinin efsane sesi Belkıs Özener de eşlik etti.

BU ETKİNLİKLER EKİP RUHUNU GÜÇLENDİRİR

Konserde konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, "Çalışanlarımızın kurum içi sosyal etkinliklerini her zaman önemsiyor ve destekliyoruz. Sağlık hizmeti ekip işidir. Özellikle bizim hastanemiz gibi büyük ve birbirinden farklı bir çok birimden oluşan kurumlarda, çalışanlar arası iletişim güçlü olmalı ki sunulan hizmet kaliteli olabilsin. Bu etkinlikler, çalışanların moralini yükseltir, motivasyonunu artırır ve ekip ruhunu güçlendirir" dedi.

Konsere katılan sağlık çalışanlarının eşlik ettiği unutulmaz şarkılar sonrası Yeşilçam filmlerinin efsane sesi Belkıs Özener 'e geceye katkısından dolayı konser sonrası Başhekim Özgür Yiğit tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.