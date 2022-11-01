Hem hastanede hem de konserde şifa dağıtıyorlar

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapan bir grup doktor, geçen yıl yoğun mesaileri sonrası stres atmak amacıyla koro oluşturmaya karar verdi. "Fasl-ı Şifa" adını verdikleri gruba bir süre sonra mühendisler de katıldı. Vurmalı çalgılar, ut, keman, klarnet, kanundan oluşan grup haftada birkaç gün bir araya geldi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki ilk konserleri beğenilen grup, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda konserler verdi. Grubun saz sanatçılarından Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nezih Kürkçü, "Konserlerimizde müzikle şifa dağıttığımıza inanıyorum" dedi. Koronun udisi ve solistlerinden Tıbbi Patoloji Uzmanı Dr. Neslihan Komut ise "Hem vatandaşlar hem hastalarımız genel olarak verdiğimiz konserden mutlu" diye konuştu. Grupta Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Onur klarnet çalarken, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Sara Aytaçlar Yazıcı solist olarak yer alıyor.