Hem öldürdü hem ambulans çağırdı

Musabeyli ilçesininin Yedigöz köyünde yaşayan İbrahim Tilki, Topalar köyüne geldi. Tilki'nin, Mehmet Bozkurt'un evinin önüne gitmesi üzerine ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Bozkurt'un pompalı tüfekle ateş ettiği ve İbrahim Tilki'yi ağır yaraladığı iddia edildi.

Olayın ardından Mehmet Bozkurt'un yaralıyı arabasına alıp şehre götürmeye çalıştığı, durumunun ağırlaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Birisini vurdum, Topalar köyüne ambulans gönderin" dediği, yaralıyı ambulansa teslim ettikten onra da jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İbrahim Tilki'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.