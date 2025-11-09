Hem satıcıyı hem alıcıyı kandırdı

Kıbrıs'ta sosyal medyada gördüğü araç ilanını kopyalayarak yeni bir dolandırıcılık planı kuran bir kişi, kendisini asker olarak tanıtıp hem aracın asıl sahibini hem de aracı satın almak isteyen kişiyi kandırdı. Şüpheli, aynı araç üzerinden iki tarafı inandırarak 550 bin lira vurgun yaptı. Olay, noter sırasındayken ortaya çıktı. Kendisini asker olarak tanıtan şüpheli, bir araç ilanı gördü. Satıcıyla iletişime geçerek aracı satın almak istediğini söyledi.Araç ilandan kaldırılınca şüpheli şahıs, aynı ilanı kendi adına yeniden paylaştı. Bu kez başka bir alıcı olan Ferhat Erdem'le iletişime geçti. Kendini yine asker olarak tanıtan şüpheli, Erdem'e "Nöbetteyim, araba kuzenimde. Git, kuzenimle görüş, arabayı gör." dedi. Dolandırıcı, satıcıya "Kuzenim aracı almaya gelecek", alıcıya da "Kuzenim arabayı gösterecek" diyerek iki tarafı da kandırdı. Ferhat Erdem, "Önce 10 bin lira kapora, ertesi gün de kalan 540 bin lirayı gönderdim. Hiç şüphelenmedim" diye anlattı.