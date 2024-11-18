Hem yağmur hem kar geliyor

Kasım ayının ikinci yarısından itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü ve yurdumuzun bazı bölgelerinde kar yağışı kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor.Haftanın ilk günleri parçalı bulutlu, hafta ortasından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu yer yer karla karışık ve kar sağanak yağışlı olarak tahlin ediliyor.Güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis