Hemşehriler festivalde buluştu

Gaziantep'te bu yıl 9'uncusu düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali, 4 gün boyunca Festivaller Parkı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe 60'a yakın hemşehri derneği katıldı. Mardin, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Malatya gibi illerin yanı sıra yerel Gaziantep dernekleri de stant açarak kültürlerini tanıttı. Yöresel lezzetler, el sanatları, halk oyunları, müzik dinletileri ve konserlerle renklendirilen festivalde, özellikle Şanlıurfa'nın sıra geceleri ve çiğköfte etkinliği büyük ilgi gördü. Katılımcılar, şehirlerine ait geleneksel kıyafetleri ve ürünleri sergileyerek ziyaretçilere kültürel bir şölen sundu. Gaziantep Van İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Sadık Atabey, festivali "birlik ve beraberliğin simgesi" olarak nitelendirerek katılım gösteren hemşehrilere teşekkür etti. Katılımcılardan Tuba Geçmez ise festivalin tanıtım açısından büyük katkı sunduğunu belirterek yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.