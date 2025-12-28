Hemşin’de 3 ev küle döndü

Rize'nin Hemşin ilçesi Akyamaç köyünde önceki gece çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi. Hemşin ilçesi Akyamaç köyünde önceki gece 03.30 sıralarında Mustafa Akpak isimli şahsın evinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek Saffet ve Mehmet Akpak isimle kardeşlerin evine sıçradı. Kısa sürede yangın büyüdü, Hemşin ve Kaçkar itfaiye ekiplerinin köye ulaşması ile yangına müdahale edilirken 3 ev de kullanılmaz hale geldi.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar Akyamaç köyünde çıkan yangına müdahale etmek için öncelikle 25-30 santime ulaşan kar kalınlığına müdahale özel idare ekiplerince yapıldı. Ekiplerimiz yarım saatte köye ulaştı. Kaçkar itfaiyesi ve belediyemizin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 3 ev kullanılmaz hale geldi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Tek tesellimiz can kaybı olmaması" dedi.