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Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:46

Hemşire Ömür Erez cinayeti davasında mahkeme salonu karıştı

Kartal'daki sağlık merkezinde çalışan hemşire Ömür Erez’i silahla başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Rahmi Uygun’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada hareketli dakikalar yaşandı, müşteki avukatı sanıkların savunma yaparken birbirlerinden etkileneceğini savunarak dışarı çıkarılmasını isterken bu duruma tepki gösteren sanık Rahmi Uygun, savunma yapmayıp SEGBİS odasını terk etti. Mahkeme duruşma sonunda sanık Uygun’un tutukluluk halinin devamına, diğer 2 sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Hemşire Ömür Erez cinayeti davasında mahkeme salonu karıştı

Kartal Aile Sağlığı Merkezi'nde 20 Ocak 2022 günü meydana gelen korkunç olayda, iddiaya göre Rahmi Uygun (39), sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i (34) silahla başından vurmuştu. Olayın ardından hemşire Ömür Erez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayeti planlı yaptığı belirlenen Rahmi Uygun ve ona yardım ettikleri iddia edilen Musa T. ve Yücel Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık, şüpheli Rahmi Uygun'un ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken diğer 2 sanığın da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

MÜŞTEKİ AVUKATI SANIKLARIN DIŞARI ÇIKARILMASINI İSTEDİ

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rahmi Uygun kaldığı cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken tutuklu olan diğer 2 sanık ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatı savunmasını yaptığı esnada mahkeme salonunda bulunan 2 tutuklu sanığın dışarı çıkarılmasını talep etti.

TUTUKLU SANIK SEGBİS SALONUNU TERK ETTİ

Bu duruma tepki gösteren tutuklu sanık Rahmi Uygun salondaki sanıkların dışarı çıkarılmasına sinirlendi. Uygun, "Savunma yapmak istemiyorum. Adil olmayan bir mahkemeye de katılmak istemiyorum. Kafanıza göre böyle bir yargılama olamaz" şeklinde konuştu. Ardındansa SEGBİS salonunu terk etti. Mahkeme, tutuklu sanık Rahmi Uygun'un savunmasının diğer sanıkların olmadığı bir ortamda alınmasına karar verdi. Diğer tutuklu sanıklar Musa T. ve Yücel Ö. de mahkeme salonundan dışarı çıkarıldı. Sanık Musa T.'nin avukatı, sanıkların dışarda tutulmasının usulen uygun olmayacağını savundu.

DİĞER SANIKLARDAN SUÇLAMALARA RED

Ardından tekrar huzura alınan sanık Yücel Ö. savunmasında, "Rahmi'nin olayı yapacağından haberimiz yoktu. Ben ameliyatımı beklerken ziyaretime geldi. Olayla hiçbir bağım yok. Bayanın öldüğüne üzüldüm. Ömür Erez'i tanımam. Ben kendi derdime düşmüşüm. Alacak parası varmış bunu anlattı. Musa'dan rica ettik götürür müsün diye. Sonra olayı gerçekleştirmiş. Haberim yoktu. Kendisi hısımları olduğu için devamlı silahla gezerdi" dedi. Sanık Yücel Ö.'nün avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Tutuklu sanık Musa T. de sanık Rahmi Uygun'u otogardan alıp hastaneye götürdüğünü belirterek "Kartala gideceğimizi söyledi. Arabayı park ettim sonra o gitti. Bende kafeye gittim. Üzerinde silah görmedim. Dönüşte arabaya bindi normaldi. Panik falan değildi. Polisler bizi yakalayınca öğrendim. Rahmi'yi daha öncesinde tanımam" ifadelerini kullandı.

ACILI AİLE CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Ömür Erez'in ağabeyi olan müşteki Menderes Erez, "Rahmi Uygun bana sosyal medyadan küfürlü ifadeler yazdı. Ablamın dostu olduğunu söyledi. 'Ablanın bende resimleri var' dedi. Ablamın borcu olduğunu söyledi. Ablama sorduğumdaysa kimseye borcunun olmadığı söyledi" diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Acılı anne Gülsüme Erez "Kızıma istek göndermiş. Fotoğraflarının altına yorumlar yazmış. Para meselesini hiç bahsetmedi. İnternet üzerinden tanışmışlar. Kızım 1 sene çalışmadı masrafını ben karşılıyordum. Olaydan önce Rahmi'yi tanımam" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

MAHKEMEDEN 2 SANIĞA TAHLİYE

Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Rahmi Uygun'un tutukluluk halinin devamına karar verirken diğer tutuklu sanıklar Musa T. ve Yücel Ö.'nün ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Ayrıca mahkeme, dosyanın mütalaasını bildirmek üzere Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek davayı erteledi

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Hemşire Ömür Erez cinayeti davasında mahkeme salonu karıştı
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