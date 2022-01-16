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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Hemşire otel odasında ölü bulundu

Hemşire otel odasında ölü bulundu
Ordu'da bir hemşire, otel odasında ölü bulundu. Kentteki bir hastanede görevli hemşire Emel Yüce (42) önceki gün Fatsa ilçesindeki bir otelde kaldı. Yüce'nin odasından çıkmaması ve kendisinden haber alınamaması üzerine otel görevlileri durumu polise bildirdi. Odaya giren polis, Yüce'nin yatakta hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Yüce'nin'nin öldüğü belirlendi. Yatağının üzerinde enjektör ve polislerce uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. E.Y.'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsiye gönderildi.

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Hemşire otel odasında ölü bulundu
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