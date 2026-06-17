Henüz 18 yaşındaydı: Feci kazada can verdi!

Başiskele Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, daha önce yaşanan kazalar nedeniyle mahalle sakinleri tarafından "ölüm virajı" olarak adlandırılan noktada bir feci kaza daha yaşandı. İddiaya göre, viraja yüksek hızla giren Ali Kaplan (18) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği kırılırken, motosikletten fırlayan Kaplan'ın başını sert bir şekilde zemine vurduğu öne sürüldü. Gece saatlerinde meydana gelen kaza sesini duyan mahalle sakinleri büyük bir panikle sokağa döküldü. Durum, vatandaşlar tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.