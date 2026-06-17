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Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:44

Henüz 18 yaşındaydı: Feci kazada can verdi!

Kocaeli Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde bulunan ve çevre sakinleri tarafından "ölüm virajı" olarak adlandırılan yolda feci bir kaza meydana geldi. Viraja yüksek hızla girdiği iddia edilen 18 yaşındaki Ali Kaplan, motosikletiyle elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR Yaşam
Henüz 18 yaşındaydı: Feci kazada can verdi!
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Başiskele Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, daha önce yaşanan kazalar nedeniyle mahalle sakinleri tarafından "ölüm virajı" olarak adlandırılan noktada bir feci kaza daha yaşandı. İddiaya göre, viraja yüksek hızla giren Ali Kaplan (18) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği kırılırken, motosikletten fırlayan Kaplan'ın başını sert bir şekilde zemine vurduğu öne sürüldü. Gece saatlerinde meydana gelen kaza sesini duyan mahalle sakinleri büyük bir panikle sokağa döküldü. Durum, vatandaşlar tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaplan, ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Henüz 18 yaşında hayata gözlerini yuman Ali Kaplan'ın cenazesi, gözyaşları arasında Doğantepe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KOCAELİ

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Henüz 18 yaşındaydı: Feci kazada can verdi!
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