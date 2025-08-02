Her attığın adım yeşile dönüşsün

Esenler Belediyesi, hayata geçirdiği anlamlı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Esenler'de bu kez yeşil vatanımızda yaşanan orman yangınlarına karşı, herkesi harekete geçiren bir uygulama hayata geçirildi. Esenler'in yürürken puan ve hediye kazandıran uygulaması AdımApp, bu kez her 75 bin adımda bir fidana dönüşecek. Toplanan puanlarla yapılan fidan bağışları, özellikle yangınlardan zarar görmüş orman alanlarında hayat bulacak.

ORTAK BİR ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

AdımApp uygulamasının mimarı ve kampanyanın öncüsü olan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yanan ormanları yeşertmek için hep birlikte destek olacaklarını belirterek şunları söyledi: "Yaşanan orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı, hepimizi derinden üzdü. Devletimiz orman yangınlarıyla mücadelede ardından ormanlarımızın yeniden hayat bulmasında tüm imkânlarını seferber ederken biz de hazırladığımız kampanya ile çalışmalara destek vermek istedik.

Yürürken puan ve hediye kazandıran AdımApp uygulamamızla sadece sağlıklı yaşamı teşvik etmiyoruz, aynı zamanda doğaya ve geleceğimize de katkı sağlıyoruz. Bu kampanya ile atılan her 75 bin adım bir fidana dönüşerek yanan ormanlarımızı hep birlikte yeniden yeşertmemize katkı sağlayacak. 75 bin adımı tamamlayan kullanıcı adına Tarım ve Orman Bakanlığı'na fidan bağışı yapılacak ve bağışçıya bilgilendirme SMS'i gönderilecek. Bu kampanya sayesinde hem bireysel farkındalığı artırmak hem de ortak bir çevre bilinci oluşturmak istiyoruz."

DOĞAYA ADIM ADIM DESTEK

"Gelecek, sizin adımlarınızla yeşerecek" mottosuyla hayata geçirilen bu çevreci kampanyaya katılmak ve doğaya adım adım destek vermek için AdımApp uygulamasını hem Google Play hem de App Store'dan indirip yürüyüşe başlayabilirsiniz.