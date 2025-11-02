Her çocuğa bir yuva

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Gönül Elçileri Projesi, Kırıkkale'de gönül bağıyla birleşen aileleri bir araya getirdi. Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, toplumsal duyarlılığı artırmak ve koruyucu aile bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas'ın da katıldığı programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel koruyucu aile sisteminin önemine dikkat çekti. Makas "Gönül Elçileri Projesi gönül bağıyla insanı insana, toplumu topluma bağlayan en güçlü sosyal dayanışma örneklerinden biri. Bu proje, her çocuğun bir yuvaya, her yuvanın bir umuda dönüşmesine vesile olmuştur" diyerek tüm gönül elçilerine ve koruyucu ailelere teşekkür etti.Programda "Gönül Elçileri Tanıtım Videosu" gösterildi, koruyucu aileler ile çocuklar duygusal anılarını paylaştı. Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ve devlet koruması altındaki çocukların ney performansı, izleyenleri duygulandırdı. Koruyucu aile hizmet modeline katkı sunan Elif Makas ve Derya Yüksel'e plaket takdim edildi.Almanya'da yaşayan 42 yıllık evli Badiye-Ahmet Taytekin çifti, 14 yıl önce 3 kızlarını büyüttükten sonra 1.5 yaşındaki Arda'nın koruyucu ailesi oldu. Taytekin çifti, Arda'yı Türkiye'de yetiştirmek istediği için 7 yıl önce ülkeye döndü. Badiye Taytekin, "Eğer insan yastığa başını koyduğunda huzurla uyumak istiyorsa koruyucu aile olmalı. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Her insanın yüreğinde bir yetim başı okşayacak kadar merhamet ve sevgi vardır" dedi. Baba Ahmet Taytekin de "Kendi üç biyolojik çocuğumuzdan sonra, bir evladımıza da annelik babalık yaptık. Kolay mıydı, elbette kolay değil ama Rabb'im insanın içine bu sevgiyi öyle bir düşürüyor ki yanıp tutuşuyorsunuz bu sevgiyle. Yurtlardan bu çocuklarımızı alıp, aile ortamında sevgiyle büyümelerini sağlamalarını herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.