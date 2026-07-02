’Her Gebeye Bir Ebe’ projesine yoğun ilgi

Anne ve bebek sağlığını korumayı hedefleyen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması, Nevşehir'de koordinatör ebelerin özverili çalışmalarıyla devam ediyor. Proje kapsamında anne adayları düzenli olarak telefonla aranıyor, gebe okullarına davet ediliyor ve ihtiyaç duyan aileler evlerinde ziyaret edilerek gebelik süreci yakından izleniyor. İl genelinde bugüne kadar bin 320 anne adayına ulaşılırken, 250 ev ziyareti gerçekleştirildi. Özellikle doğumuna son üç ay kalan ve riskli gebelik yaşayan kadınlar öncelikli olarak takip ediliyor. Proje kapsamında anne adaylarına yalnızca gebelik takibi yapılmıyor. Gebe okullarında düzenlenen eğitimlerle doğum süreci, nefes teknikleri, gevşeme egzersizleri, emzirme, bebek bakımı, banyo yaptırma ve gaz çıkarma gibi pek çok konuda uygulamalı eğitim veriliyor.

KAPSAMLI EĞİTİM

İkinci bebeğini bekleyen Tuğba Çamdelen, koordinatör ebenin davetiyle katıldığı eğitimlerin kendisi için oldukça faydalı olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması sayesinde de bebeğinin gelişimini haftalık olarak takip ettiğini söyledi. Ev ziyareti hizmetinden yararlanan anne adayı Mehtap Bayar ise aldığı eğitimlerin doğum öncesindeki kaygılarını azalttığını ifade ederek, kendisini artık çok daha bilinçli ve hazır hissettiğini dile getirdi.

DİJİTAL DESTEK DE SUNULUYOR

Uygulamanın önemli ayaklarından biri olan "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması ise anne adaylarına gebelik boyunca dijital rehberlik sunuyor. Uygulama üzerinden gebelik haftası, bebeğin gelişimi, kontrol ve aşı hatırlatmaları, beslenme önerileri ile doğum öncesi ve sonrası süreçlere ilişkin güvenilir bilgilere ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Yetkililer, anne adaylarının kendilerini hiçbir aşamada yalnız hissetmemelerinihedeflediklerini belirtti.