Her iki kazadan birine motosiklet türü araç karışıyor! Bakan Yerlikaya motosiklet sürücüleri için uyardı

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam ediyor. 1 Ocak-10 Nisan arasında trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde motosiklet ve sürücüleriyle ilgili 650 bin 760 işlem yapılırken, 2024'te motosiklet türü araçların karıştığı kazalarda bin 584 kişinin hayatın kaybettiği kaydedildi.





'MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLALIM'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını ifade ederek, "Lütfen motosiklet kullanırken trafik kurallarına uyalım ve daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Motosiklet sürücüleri de trafikteki diğer araç sürücüleriyle eşit haklara sahiptir. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım. Araç kapısını açmadan önce mutlaka yan aynadan gelen motosikletin olup olmadığını kontrol edelim. Motosiklet sürücülerine karşı yakın takip ve rahatsız edici davranışlardan kaçınalım. Yağmur, rüzgar, sis gibi olumsuz hava koşulları ve gece saatleri motosiklet sürücüleri için ciddi riskler oluşturur. Kötü havalarda ve hava kararınca motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli ve anlayışlı olalım" dedi.



3 MİLYON 652 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Trafik ekipleri tarafından 3-10 Nisan'da 3 milyon 652 bin 339 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 31 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 166 bin 960, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 697, emniyet kemeri kullanmayan 30 bin 290, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 960 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 971 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 497 bin 591 araca, sürücüye işlem yapıldı.