Her şey bir tebessüm için

Kahramanmaraş'ta gönüllüler depremzede çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bir Tebessüme Değer Derneği, Kuaförler Odası ve Mükrime Hatun Kız Meslek Lisesi Kuaförlük bölümü öğrencileri 160 çocuğun saç bakımlarını gerçekleştirdi. Kahramanmaraşlı berber Fatih Akpınar, 8 yıl önce ücretsiz tıraş ettiği çocukların mutluluğuna şahit olduktan sonra bunu devam ettirebilmek için 'Bir Tebessüme Değer Derneği'ni kurdu. Deprem öncesi de çocuklar için birçok faaliyet gerçekleştiren Akpınar, depremlerin ardından da çocukların yüzünü güldürmeye devam etti.

Dernek, Kuaförler Odası ve Mükrime Hatun Kız Meslek Lisesi Kuaförlük bölümü öğrencileri ile birlikte, Onikişubat ilçesinde bulunan Kümperli ilk ve ortaokulu öğrencilerini mutlu edebilmek için harekete geçti. Gönüllüler, 160 öğrenciyi onların isteği doğrultusunda tıraş edip, saç bakımlarını yaptı. Çocuklar palyaço eşliğinde doyasına vakit geçirirken, miniklere çeşitli hediyeler de verildi. Çocukların mutluluğu ise yüzlerinden okundu. Organizasyonu gerçekleştiren Fatih Akpınar, "Onların yüzlerinde bir tebessüm olabiliyorsak ne mutlu bize. Her şey yüzlerinde o bir tebessümü görmek için" dedi.