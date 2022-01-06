Her şey Çınar için

Türkiye'nin ilk ve tek tiyatro topluluğu "Engelsiz Sahne Yürekleri", Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12 Ocak Çarşamba günü saat 19.30'da SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden Çınar için sahne alıyor. Tüm geliri Çınar bebeğe aktarılacak olan özel oyunun biletleri 50 ve 100 lira olmak üzere iki kategoride satılacak. Bilet alımı, TR21 0006 4000 0011 2320 4010 39 IBAN numaralı hesaba "CINAR BİLET" açıklaması ile bağış yapılarak gerçekleştirilecek. Ayrıca tüm operatörlerden CINAR yazıp 5356'ya göndererek Çınar bebek için bağışta bulunulabilir.